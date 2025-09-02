Ивайло Мирчев: Отдавна има чистка в ДАНС - има списък с 400 човека за пенсиониране

Отстранен е шефа на "Човешки ресурси" и е направен списък с около 400 души, които са за пенсиониране. Спряна е работата по руските разработки, въобще по руски теми почти не се работи. То се вижда, че не се работи по руска линия, не е нужно да си политик или депутат, за да го видиш. Така съпредседателят на "Да, България" и депутат Ивайло Мирчев описа чистката в ДАНС, за която през уикенда заговори президентът Румен Радев. Тогава пред медии той обясни, че "санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка" по повод предложеното от правителството име за шеф на агенцията - Деньо Денев. Сега той е и.ф. председател, след като титулярят Пламен Тончев беше избран за комисията по досиетата. Преди това Денев го заместваше.

Денев е компрометирана фигура. ДАНС трябва да има председател, за да работи ефективно, но той не може да е компрометирана фигура, посочи Мирчев пред Би Ти Ви.

Мирчев не е съгласен с премиера Росен Желязков, че не е нужно да се разследва случая със самолета на шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя беше у нас в неделя и кацането ѝ се забави с един час заради заглушен GPS сигнал. По-рано днес от Бургас Желязков обясни, че това се случва редовно от началото на войната.

Как да не трябва да има разследване, след като е замесен висш европейски политик? Става въпрос за националната и европейската сигурност, посочи Мирчев. Той разказа, че специалисти от "Да, България" се събрали да обсъдят случая и според тях трябва да се разследва, макар най-вероятно да няма някакви сериозни притеснения.

Притеснителното е, че може да се окаже, че властта не знае какво се случва в страната, коментира той и припомни случая от 2022 г., когато малък самолет кацна незабелязано у нас от Литва. Според различни информации в него е бил издирвания тогава Брендо, който по-късно се предаде.

При посещението си Фон дер Лайен обяви, че от началото на войната 1/3 от оръжията, използвани от Украйна, са идвали от България. Мирчев обясни, че става въпрос за снаряди и боеприпаси, като 90% от тях са произведени у нас и продадени, а останалите са от складовете на Българската армия.