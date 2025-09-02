Христина Христова: Сивата икономика може да захрани пенсионната система

С пари от сивата икономика може да захраним пенсионната система. Тази идея даде бившият социален министър Христина Христова пред Би Ти Ви, като припомни, че там се въртят много скрити пари, хората работят без трудови договори и не плащат осигуровки или ги осигуряват на минималната заплата.

Христова е против вдигането на възрастта за пенсиониране сега. На този етап няма да е добър вариант да се разглежда увеличаване на възрастта. Всяка година тя се увеличава с два месеца - това е реформа. Не може върху тази реформа да има нова реформа. Така пенсионната система може да стане недостъпна. Например има хора, които са си планирали трудовия живот и кога ще се пенсионират, коментира Христова. Тя обаче обърна внимание и на новия начин на живот, който живеят възрастните хора и увеличението на продължителността на живот, включително и в Европа. Разказа за скорошно европейско проучване сред възрастните, което установило, че физическите и психическите характеристики на хората на 70 г. съответства на тези на хората на възраст 53 г. преди 20 години.

Линията на бедност е основа за определяна не всички видове социални плащания - помощи за отопление, за хората с увреждания. През 2026 г. под нея ще са 21,6%, което не е много различно от страните в ЕС. Въз основа на линията на бедност помощи ще получат 790 хиляди души с увреждания, а около 450-500 хил. човека - за отопление.