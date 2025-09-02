ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин: Правителството на Тръмп се вслушва в рускит...

Правосъдният министър представи пред eвропейския прокурор Лаура Кьовеши очаквани ключови реформи за дейността на Eвропейската прокуратура в България

Те са свързани с ефективното функциониране на институцията у нас

В Министерството на правосъдието е изготвен проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК), с който ще се осигури в пълна степен ефективното функциониране на Европейската прокуратура в България и ще се преодолеят констатираните практически проблеми в дейността на делегираните прокурори в България, свързани с квалифицирането на престъпните посегателства с предмет средства на ЕС. За това информира министър Георги Георгиев главния европейски прокурор Лаура Кьовеши.

Двамата проведоха среща по време на визитата на българския министър на правосъдието в Люксембург.

С изготвения законопроект, по който съвместно работиха представители на ВКС, СГС, ВКП, Европейската прокуратура, Министерство на финансите, Агенция „Митници“ и академичната общност, се транспонира европейската директива за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Наказателният закон вече ще обхваща и служителите на Съюза и ясно ще определя какво са „средства от ЕС“, за да се избегне включително противоречивата съдебна практика.

Сред предложенията в проекта са също създаване на квалифицирани състави на безстопанственост и престъпления по служба, свързани със средства на ЕС и засягащи финансовите интереси на Съюза, както и на квалифицирана митническа измама за избягване на дължими мита в бюджета на ЕС и др.

По време на срещата министър Георгиев информира главния европейски прокурор Кьовеши и за предоставената от правителството нова сграда на бул. „Александър Стамболийски“ в София за делегираните прокурори.

