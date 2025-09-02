ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин: Правителството на Тръмп се вслушва в рускит...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21219060 www.24chasa.bg

Полицията с крути мерки за сигурност след погрома в Ботевград

1672
Снимка: Архив

По разпореждане на главния секретар на МВР гл. комисар Мирослав Рашков и утвърден план от директора на ОДМВР-София ст. комисар Тихомир Ценов се предприемат допълнителни мерки за подобряване средата на сигурност и в частност за противодействие на престъпленията с наркотични вещества на територията на община Ботевград. Поводът е възникналото през вчерашния ден напрежение сред жители на ромската общност и във връзка със смъртта на наркозависим мъж, съобщиха от МВР. 

Съгласно дадените разпореждания ще бъде извършван още по-активен контрол на сборища и профилактика на лица от криминалния контингент. Засилена ще е дейността по придобиване и обработване на информация за лица, разпространяващи наркотични и упойващи вещества. Обект на завишен контрол ще бъдат питейните заведения, търговските обекти и районите около учебните заведения. С оглед недопускане извършването на груби нарушения на обществения ред ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие в района, включително от екипи на Дирекция „Жандармерия". Стриктен контрол ще се извършва на моторните превозни средства за установяване на водачи, управляващи след употреба на наркотични вещества и/или алкохол.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол