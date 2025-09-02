Предложение на кмета: Безплатни спортни тренировки за деца от 15 до 30 септември в Пловдив

Костадин Димитров призова треньорите да влязат в училищата и да запалят децата, за да открият талантите

Призовавам всички клубове от 15 до 30 септември да отворят врати за безплатни тренировки. Това е първата крачка, за да влезе детето в залата или на стадиона и само да усети какво му харесва и с какъв спорт иска да се занимава, а не да решават родителите му.

Това заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров на среща с треньорите и ръководителите на спортни клубове в града. По думите на градоначалника у всяко дете има потенциал да стане шампион, а обща задача е той да бъде открит и развит.

Идеята на Димитров е в 4 стъпки, като безплатните тренировки са първата от тях. Градоначалникът предлага треньорите да представят спортове в училищата, да се създадат различни лиги под наслов "За купата на кмета", както и да бъде разписан здравен картон на всяко дете.

"Добре е да възстановим сутрешната тонизираща гимнастика в училищата, която може да се води от известни спортисти и треньори", каза Костадин Димитров. Обеща общината да съдейства за достъпа до училищата и припомни, че дворове вече са достъпни за спортни занимания и игри вечер. От клубовете пък настояха да се направи график за заетостта на всички физкултурни салони в общинските училища, за да може базата да се използва ефективно.

Кметът посочи, че градът има голям потенциал в спорта, има необходимите бази и опитни треньори. И припомни успехите в сферата от последните години. "Спортът е и бизнес, и важна социална дейност, той е още здраве, в него се изграждат характери", каза още Димитров. Той настоя треньорите и клубовете да са активната страна, да представят дейността си на децата, за да открият талантите, като даде пример с Гърция.

"Преди десетилетия ние учихме съседите на много спортове, а днес те са световна сила в баскетбола, леката атлетика и много други дисциплини. Така се случи и при нас в таекуондото. Преди време гърците бяха аутсайдери, този спорт просто не бе развит при тях. Треньорите там обаче отвориха вратите на залите и дори излязоха на улицата, в парковете и в училищата, с което увлякоха хиляди. Направиха нещо просто – масовост, а после спортно майсторство. И сега са световна сила", разказа градоначалникът.