Локализиран е пожарът край комплекса "Бранителите на Стара Загора“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожарът, който възникна днес в района на Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“ в града, е локализиран. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Оттам допълват, че на място ще останат дежурни екипи на пожарната.

Горели са сухи треви и част от изоставена овощна градина. Няма материални щети по сгради и пострадали. Движението по ул. „Родопи“ е възстановено, пише БТА.

Сигнал за пожара е получен в 15:30 часа. На място бяха изпратени няколко екипи на пожарната. Това наложи и временната промяна в маршрута на две линии на градския транспорт.