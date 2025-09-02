Сънен ватман и пияни вандали за малко не разплакаха София с още невинни жертви (Обзор)

Само ранният час спаси България от поредна трагедия заради безотговорност и глупост

Общински съветник: Да засилиш трамвай с 80 км/ч в града е тероризъм

Пробите за алкохол и дрога на водача са отрицателни, най-вероятен ще бъде дисциплинарно уволнен

Кой е виновен за летящия трамвай, който дерайлира в София, потроши коли и подлез, и по чудо не уби шофьори или случайни минувачи? Хулиганите, освободили кормилото през отворения прозорец, или ватманът, който е оставил работното си място без надзор? Този въпрос си задаваха цял ден във вторник столичани заради инцидента с мотриса номер 22.

Отговор донякъде дойде, след като стана ясно, че градската прокуратура разследва умишлени действия и евентуално престъпление. До редакционното приключване на броя обаче нямаше официална информация за задържани и обвинени.

Рано сутринта ватманът тръгнал от първата спирка на депо “Искър”. Потеглил малко след 5 сутринта, когато няма пътници. Това било първият му курс за деня. След няколко спирки, преди тази на Румънското посолство, човекът спрял мотрисата и слязъл да си купи кафе. Няма пътници и в двата вагона. Докато чакал, чул тракането на релсите и видял, че трамваят е потеглил по бул. “Шипченски проход”, където има спускане. На кръстовището с бул. “Ситняково” има завой надясно, който обичайно се взема с малка скорост.

Набрал инерция, трамваят се е движил с 80 км/ч до навлизане в кръстовището

Схема на движението на трамвая

Вместо да завие по релсите, мотрисата продължава по асфалта надолу по ул. “Цар Иван Асен II”. Според свидетели в този момент автомобили не са се движили. Трамваят мачка първите, паркирали на зелена зона коли след кръстовището, обръща се и се забива в подлеза. Заради ранния час там също не е имало хора.

Скоро след инцидента столичните криминалисти задържаха двама мъже в Първо районно управление, за да изяснят дали те са злосторниците от записите. Те са пълнолетни - на 23 и на 30 г, и имат криминални прояви. Били са пияни, научи “24 часа”. Според председателя на транспортната комисия в столичния парламент Иван Таков един от тях е признал вината си.

“Виждат се две момчета как обикалят около трамвая

Проникнато е през страничното стъкло на кабината и е активиран трамваят в режим ход, като джойстикът за ускоряване е сложен на позиция на максимална скорост. Това прилича на терористичен акт - да засилиш трамвай с 80 км в час в града, е абсолютно недопустимо”, каза Иван Таков след инцидента.

Шофьорите и ватманите в градския транспорт нямат право да излизат от возилата, за да си купуват кафе, показа проверка на “24 часа” след преглед на нормативната база и разговори с дългогодишни шофьори в градския транспорт (виж по-долу).

Въпреки това го правят редовно. Ватмани от същата линия например често зарязват мотрисите без надзор на спирката до Централните хали. Някои си пълнят минерална вода от извора, други отскачат до близкото магазинче за цигари или кафе.

Ученици споделят, че когато се качват в автобус 74 на бул. “Скобелев” сутрин и видят кой е шофьорът, знаят какво ще се случи 3 спирки по-нататък. Човекът зад волана дърпа ръчната, отваря си вратата, слиза и се нарежда на опашката за любимите си банички на бул. “Ив. Евстатиев Гешов”. Понякога хората от опашката му дават предимство, но най-често чака ред.

Експерти оглеждат мотрисата. Снимка: Георги Палейков

“Имаме право на кафе, закуска и тоалетна само в депата

в началото или края на курса. Това често е повече от час”, разказва ватман пред “24 часа”.

В депата шофьорите отмарят за кратко. Там имат вендинг машини за кафе, но малко от тях ги ползват, защото не харесват напитките от тях. Всеки си има любимо място по трасето, където отскача за малко, въпреки че няма право. Някои го правят на спирките, а други и между тях. В по-новите возила от градския транспорт шофьорът или ватманът може да заключи кабината си и да затвори прозореца, за да ограничи достъпа до нея. В по-старите вратите и бравите са неизправни. Дори да могат да се заключат, не смеят да го направят, за да не се налага да викат аварийния екип за помощ.

Случаят от вторник сутринта обаче е различен.

Според запознати на записите от камерите се виждат двама младежи и момиче. Едното момче бърка през отворения прозорец на шофьорското място и натиска джойстика.

Трамваят потегля на максимална скорост, а младежите побягват. Още преди да е успял да си плати кафето, ватманът вижда движещата се без него мотриса и хуква след нея. Той е около 50-годишен, тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. Най-вероятно ватманът ще бъде дисциплинарно уволнен.

По неофициална информация само щетите по подлеза са за 80 хиляди лева.

Няколко часа след инцидента кметът на столичния район “Средец” Трайчо Трайков съобщи във фейсбук, че всичко е разчистено и движението по ул. “Цар Иван Асен II” е възстановено.

“Най-важното - курбан трябва да се направи,

че при цялата тази катастрофа и разрушения се е минало без драскотина! Дори и натиснатото дръвче може би ще оцелее”, написа Трайков.

Районният кмет подчерта, че потрошеният подлез всъщност е спасил блока зад него. А живеещите в него са се събудили от силния грохот.

“Малкият дявол беше на днешния 2 септември, но това не беше природно бедствие, а причинено от човешка глупост и безотговорност, тук ни е големият проблем”, написа още Трайков.

Кметът на София Васил Терзиев разпореди проверка на “Столичен електротранспорт” и е изискал пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая.

Нямат право да слизат, без да са заключили кабината

При спиране на трамвайна мотриса поради различни причини или аварийни ситуации извън района на спирка водачът е длъжен да я осигури срещу самопотегляне. Това пише в правилата за работа на ватманите и инструкцията за безопасност на електротранспорта от 2012 г., която действа и сега.

Според документа ватманът напуска кабината само при изпълнение на служебни задължения. Такива са ръчното превключване на стрелки, прикачване на мотриси, външен оглед на возилото, произшествие, регламентирана почивка, по нареждане на МВР или служебното ръководство. Може да слезе и за да окаже помощ на трудноподвижни пътници.

В точка 27 от правилата е уредено, че водачът обезопасява возилото срещу самопотегляне с няколко метода. Първо изключва главния прекъсвач, после сваля токоснемателя и го застопорява в долно крайно положение. Следват блокиране на управлението, задействане на ръчната спирачка и заключване вратата на кабината. В случай на спиране на трамвайната мотриса поради авария или друго извънредно събитие при напускане на кабината водачът облича сигнална жилетка.

Докато е на пост, ватманът няма право да пуши, да пие алкохол и да се дрогира, да дава на друг да кара, да показва глава и ръце през прозореца, да отстранява повреди по електрообзавеждането на трамвайната мотриса и да се качва на покрива на превозното средство. Забранява му се също да разговаря по мобилен телефон без хендсфрий и да ползва нестандартни средства за отопление.



Фейсбук се шегува: “Биха БМВ-тата” и “Путин е виновен”

Няколко часа след първия инцидент с летящия трамвай мотриса от същата линия дерайлира на гара “Подуяне”. Отново на завой, трамваят излиза от релсите при разминаване с друг. Няма пострадали.

“Национален ден на ватмана”, предлагат шегаджии във фейсбук.

“Джипиесът не е сработил”, пише друг заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен от понеделник.

“Путин е виновен, съветските сателити са хакнали трамваите”, предполага трети.

“Биха и БМВ-тата по катастрофи”, констатира четвърти, а друг го пита дали са същата марка.

Трамваите по линия 22 са едни от най-старите, но пътуват по един от най-дългите маршрути в столицата. Минават през няколко от големите пазари, а по спирките всеки ден ги “атакуват” хиляди пенсионери с колички на колелца и покупки, които обикалят с 22-ката на лов за промоции.

Фейсбук войнството предполага, че ватманите нарочно елиминират старите машини, за да им купят нови.

