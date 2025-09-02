Войната за шеф на ДАНС се разгаря, Желязков иска от Радев позиция защо не назначава Денев (Обзор)

Чистка в службата не тече, категоричен е премиерът

Данъци и осигуровки няма да се вдигат, увери властта на старта на кампанията за еврото

Войната между президента Румен Радев и премиера Росен Желязков за шеф на ДАНС се разгаря, а правителството твърдо държи на кандидатурата си - Деньо Денев.

Денев бе назначен за изпълняващ функциите шеф в началото на юни, след като Пламен Тончев изненадващо стана шеф на комисията по досиетата и оваканти поста в ДАНС. Името на Денев бе изпратено за съгласуване от кабинета до Румен Радев още на 1 юли. А на 64-ия ден чакане Желязков поиска официална позиция от Радев защо бави назначаването на нов шеф на ДАНС.

Законът казва, че в рамките на един месец трябва да бъде прието решение, с което да се предложи на президента. Ние все още сме в съгласувателна процедура, много след указа за освобождаването на Пламен Тончев, и все още не приемаме решения, защото очакваме официалната позиция на президента, не само изказана. Иначе

да си говорим през медиите, не е сериозно и буди недоверие

в обществото, каза Желязков от Бургас, където откри кампанията за въвеждането на еврото.

На 20 август правителството се опита да отпуши процедурите за назначения и пусна Емил Тонев за шеф на НСО. Президентът обаче върна “жеста” само с указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР , но не подписа за шеф на ДАНС. Още няма укази и за посланиците.

В събота Радев публично обяви, че няма да одобри Денев, защото санкционирани от стратегически партньори политици “извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка”.

Това е доста литературно, метафорично изказване. Нямам данни за подобни сталинистки методи и нещо, което се свързва с тази терминология. Считаме, че сигналът към обществото е за взаимодействие, а не разединение, независимо че такова се наблюдава, отговори сега Желязков.

ПП-ДБ също атакуваха Денев и обявиха, че ще поискат той да бъде отстранен от поста заради пробив и хибридна атака от Русия срещу самолета на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Според Желязков обаче не се налага разследване по случая.

Умишлените радиосмущения се наблюдават от Хелзинки през Черно море, Ереван, Кипър, Сирия, та чак до Триполи, защото се въздейства върху радиочестотния сектор на GPS сигнал на сателити, които са на 20 км над Земята. Тази интерференция не е таргетирана по отношение на конкретен въздухоплавателен обект, каза той. Обясни, че подобни случаи са ежедневие, имало си протокол за тези моменти.

Догодина няма да се вдигат данъци и осигуровки, каквито мнения и препоръки напоследък изказаха много икономисти, включително шефът на Фиксалния съвет Симеон Дянков. Това отсече още премиерът от Бургас.

Ако правителството имаше намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично - чрез актове на кабинета, чрез официална комуникация, чрез предложения към законодателя и накрая със Закона за бюджета за следващата година, обясни той. Повече конкурентоспособност на българската икономика, повече сигурност, повече доходи, още по-добро функциониране на общия европейски пазар - това са само част от предимствата за България от приемането на еврото, добави премиерът.

А по темата за имоти с отпаднала необходимост повтори, че те не се разпродават.

Излязоха едни политици и започнаха да лъжат, че нещо се разпродава

Тези имоти са много повече от 4400 и ние ще продължим да ги издирваме, каза Желязков.