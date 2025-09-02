Мария Филипова: Зам.-омбудсман не е понижение, нито кандидатура за служебен премиер (Обзор)

От политика не разбирам, отсече председателката на КЗП

Шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова вече е само на крачка от поста на зам.-омбдусман, след като във вторник мина и изслушването ѝ в комисията на парламента за гражданското участие. Със заявката, че от политика не разбира, тя отказа да коментира дори хипотетично дали би станала служебен премиер. От опозицията я попитаха не е ли този пост понижение спрямо настоящия ѝ начело на КЗП, и предположиха, че мотивът е възможността от него да бъде избрана за служебен премиер.

Аз съм дългогодишен държавен служител. Не съм работила в Народното събрание. От политика не разбирам. В момента съм кандидат за зам.-омбудсман, не за служебен премиер. Президентът решава кого да попита. Когото прецени да покани, тогава можете да получите реален отговор на въпросите си, заяви Филипова пред комисията. Новият пост за нея не е понижение, а решението да кандидатства било личен избор. Досегашната ѝ експертиза в КЗП пък щяла да помогне за разрешаването на много от проблемите на гражданите и потребителите.

Тя бе предложена за заместник на националния обществен защитник от асоциация “Активни потребители”, другите две кандидатки бяха Деница Димитрова и Марина Кисьова де Хеус. На изслушването в институцията на омбудсмана Велислава Делчева шефката на КЗП получи най-много точки. Тогава Филипова обясни, че само на президента дължи отговор би ли станала служебен премиер, но същевременно всички са наясно, че задълженията трябва да се изпълняват.

Без въпроси от неправителствените организации и гражданите премина изслушването ѝ в парламентарната комисия. Докладът от него трябва да бъде внесен в деловодството на НС, после ще се гласува в пленарната зала. Очаква се това да стане още тази седмица. В сряда депутатите ще чуят първия звънец след 33 дни лятна ваканция.

Сред приоритетите на Филипова като зам.-омбудсман ще бъдат изнесени приемни с граждани в малките населени места, национална телефонна линия за потребителите, сегментиране на жалбите в институцията на омбудсмана, по-тясно взаимодействие с властта и усъвършенстване на детското правосъдие.