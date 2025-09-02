Варненци излязоха на пореден протест в защита на кмета Благомир Коцев

Варненци излязоха отново на протест в защита на кмета Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, след последния от 27 юли. За митинга пред сградата на общината пристигна и бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Кирил Петков.

По думите му, внесеното от адвокатите на Благомир Коцев искане за преразглеждане на мярката му за неотклонение се задържа от прокуратурата, която не го подава в съда, въпреки че това е нейно законово задължение.

Ще сезираме и европейските институции за безпрецедентното задържане на искането за промяна на мярката за неотклонение на Коцев. Прокуратурата де факто нарушава правилото за незабавно внасяне в съда на преписката. Утре в София ще има протест, а в четвъртък или петък отново във Варна, каза той.

Събралите се носеха лозунги с надписи „Свобода за политическите затворници" и „Върнете варненци във Варна".

"Настояваме за незабавното процедиране на мярката и освобождаването на политическите затворници от софийския арест", призовават организаторите за тримата, които са задържани от 8 юли.

"Потъпкана беше демокрацията, защото когато съдебната власт се използва за обслужване на избрани хора и органи, това е посегателство срещу демокрацията. Моля всички да се съпротивляваме срещу това и да не спираме. Аз и моите колеги сме тук. Нямаме намерение да си тръгваме, да осъществим мечтата на жадните за власт и да допуснем предстоящи избори във Варна. Ако е необходимо, ще демонстрираме волята си всеки ден" каза временно изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов.

Кирил Петков разказа, че е посетил Коцев в ареста, в който той имал право на един час дневно слънчева светлина, а в килията му имало много дървеници.

Варненският кмет Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев са в ареста в София по обвинения за участие в организирана престъпна група.

Протестът продължи в шествие по пешеходната зона на града до сградата на съдебната палата на пл. "Независимост".