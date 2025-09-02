Трети инцидент с трамвай в София за днес, мотриса аварира на бул. "Константин Величков" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тази вечер на бул. "Константин Величков" трамвай е аварирал. Загубил е ход и е бил изтеглен. КАДЪР: Фейсбук/Яне Гаджев

Движението по линията е било възстановено, пише БНТ. КАДЪР: Фейсбук/Яне Гаджев

Още два инцидента с трамваи се случиха днес в София.

Около обяд трамвай 22 излезе от релсите близо до гара "Подуяне".

А рано сутринта мотриса дерайлира на столичния бул."Ситняково". По първоначални данни ватманът отишъл да пие кафе и двама младежи похитили трамвая, не могли да вземат завоя и той дерайлирал като помел осем паркирани коли и разрушил подлеза. После се появи подозрение, че трамваят е тръгнал сам. Записи от камери по-късно показаха, че двама души освобождават спирачката на трамвая през отворения прозорец, забравен от ватмана.

Градската прокуратура разследва умишлени действия и евентуално престъпление.