Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Трети инцидент с трамвай в София за днес, мотриса аварира на бул. "Константин Величков" (Снимки)

КАДЪР: Фейсбук/Яне Гаджев

Тази вечер на бул. "Константин Величков" трамвай е аварирал. Загубил е ход и е бил изтеглен. 

 Движението по линията е било възстановено, пише БНТ. 

Още два инцидента с трамваи се случиха днес в София.

Около обяд трамвай 22 излезе от релсите близо до гара "Подуяне".

А рано сутринта мотриса дерайлира на столичния бул."Ситняково". По първоначални данни ватманът отишъл да пие кафе и двама младежи похитили трамвая, не могли да вземат завоя и той дерайлирал като помел осем паркирани коли и разрушил подлеза. После се появи подозрение, че трамваят е тръгнал сам. Записи от камери по-късно показаха, че двама души освобождават спирачката на трамвая през отворения прозорец, забравен от ватмана.

Градската прокуратура разследва умишлени действия и евентуално престъпление.

