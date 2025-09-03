Записите на катастрофата с трамвая в София - в следствието

Всички записи от катастрофата с трамвая от вчера в София са в следствието. Така че никой нищо не може да каже какво е станало, обясниха на брифинг от Центъра за градска мобилност.

"По принцип в кабините на мотрисите има монтирани камери, те са собственост на Градска мобилност и са насочени така, че гледат към ватмана и към първата врата към него", казаха от Столичния автотранспорт.

Ватманът на катастрофиралия трамвай лично обяснил, че потегляйки от спирка "Александър Жендов" изтегля мотрисата около 20-30 метра, обезопасява трамвая и отива да си купи кафе. Излизайки от кафето, вижда, че трамвайната мотриса е потеглила.

Ватманът е с 20-годишен опит като шофьор. По думите му той бил затворил своята врата, както и тази на самия трамвай. Сложил е джойстика на позиция "спиране". Най-вероятно на него ще му бъде наложено административно наказание - за това, че не е бил обезопасил трамвая.

Забранено е да се спира между спирките, стига да няма уважителна причина за това. Но закупуването на кафе не е такава, обясниха още от там.

Тепърва ще се изяснява дали ватманът има вина. За съжаление тези трамваи нямат записващо устройство на скоростта, така че няма как да се види с каква скорост се е движил.

Ремонтът би започнал веднага, обясни кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

Единият трамвай вероятно ще бъде бракуван.