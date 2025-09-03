ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потушиха пожара в иглолистната гора край Хисаря

Транспортната комисия на СОС се събира заради дерайлиралия трамвай

956
Иван Таков Снимка: БСП

Транспортната комисия към Столичния общински съвет ще се събере извънредно в четвъртък заради дерайлиралия трамвай на кръстовището на бул. "Ситняково". Заседанието е свикано извънредно от председателя й Иван Таков.

Надявам се кадрите да бъдат изчистени, имах възможност да погледна част от тях - със сигурност се виждат две лица, които обикалят около трамвая, разказа Таков пред Нова тв. Той отново сподели, че има неофициална информация за арестувано лице.

Принципно без чужда намеса е много малко вероятно трамваят да потегли сам, коментира Таков. Това е чешки трамвай отпреди 30 г., който е в сравнително добро състояние и не би трябвало такъв инцидент да се случи от само себе си, но не е и изключено, допълни той.

Иван Таков Снимка: БСП

