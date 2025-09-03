Илияна Йотова ще участва в откриването на семинар във Великотърновския университет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва днес от 10,0 ч. във Великотърновския университет (ВТУ) „Св.св. Кирил и Методий" в откриването на Втория организационно-методически семинар с лекторите по български език, литература и култура в университетите в чужбина, съобщиха от прессекретариата на президента.

Събитието ще се състои от 10:00 ч. в Корпус V, Институт „Конфуций" на ВТУ.

В началото на юли тридневен форум във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий" събра хора, ангажирани с обучение на деца от българските общности по света.