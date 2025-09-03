От камерите се вижда ръка през прозореца на трамвая да бута лоста за управлението му

Трамваят тръгва от депо "Искър", движи се по "Шипченски проход", стига "Александър Жендов" на спирката срещу зала "Универсиада". Водачът спира да си купи кафе. От хора, които са гледали камерите, знам, че две лица обикалят трамвая от едната страна, където ватманът е затворил вратите. Отиват от другата страна, където прозорецът е отворен, там се намира лостът за управление. От камерите вътре в кабината се вижда, че един ръка посяга, бута лоста и трамвая тръгва. Това обясни за случилото се с катастрофиралия трамвай вече в София Симеон Ставрев, общински съветник в СОС, пред Би Ти Ви.

"Оттам тръгва трамвая и се движи не една, а две спирки. Знаете, че има наклон - към Румънското посолство. Ако имаше някой вътре, не искам да си мисля какво щеше да се случи с човека вътре. Трамваят подминава втората спирка, набира скорост, която на кръстовището с бул. "Ситняково" вече е 80 км/ч. Там има завой, при който трамваите завиват към центъра, но поради високата си скорост, двете мотриси и трамваят излизат от релсовия път. Двете мотриси са по 19 тона, тоест 38 тона машина се движи през кръстовището. Преминава през него, вижда се ясно пътя на двете мотриси по асфалта, който е полуразрушен, помита паркиралите вдяно коли, които са по "Иван Асен", блъска се в подлеза, двете мотриси се разкачат и най-лолото е, че талигата - колелата, изхвърчат и пада в подлеза. Ако долу е имало човек, е щял да загине на място. Имаме потвърждение от СДВР, че едното от лицата е задържано. То е потвърдило данните, които стават ясни от камерите, потвърдило е вината си и сега се търси второто лице", обясни още Ставрев. Най-вероятно двете лица са под 18 г. и вината ще бъде поета от водача.

Трамвай дерайлира, помете паркирани коли и се вряза в подлез на бул. "Ситняково" Снимка: Георги Палейков

"Прозорецът е на височина 1,50 м и това дава възможност по-висок човек да извърши нещо подобно", обясни и общинският съветник Иван Кирилов. Ясно е за всички, че не ватманът е предизвикал това да се случи. Да, има грешка от негова страна, добави Кирилов. По думите му предстои разследването да установи каква е била целта на двете лица.