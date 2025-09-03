Открива се есенната сесия на Народното събрание

Народните представители се събират днес на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание, показва публикуваната на сайта на парламента проектопрограма на институцията за тази седмица.

Съгласно парламентарния правилник, депутатите бяха във ваканция от 1 до 31 август.

Новата пленарна сесия ще бъде открита с химна на Република България и химна на Европейския съюз. След това по традиция се очакват изявления от парламентарните групи за приоритетите им през новия политически сезон, пише БТА.

В проектопрограмата за първата сряда от месеца са включени за обсъждане предложения от парламентарните групи. От „Величие“ предлагат Народното събрание да започне работа през новата сесия с гласуване на проект за решение за произвеждане на национален референдум дали българският лев да бъде единствена официална валута в страната до 2043 година.

Предложението на ГЕРБ-СДС е днес депутатите да разгледат проект за решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България, внесен от народни представители от „ДПС – Ново начало“ и от управляващата коалиция. От „Продължаваме промяната – Демократична България“ предлагат парламентът да обсъди проект на решение във връзка с доклада за работата на временната комисия за проблемите с безводието в страната.

От „БСП – Обединена левица“ искат да бъдат обсъдени на първо четене промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, внесени от Габриел Вълков („БСП – Обединена левица“) и група народни представители.

Първа точка за четвъртък в проектопрограмата на Народното събрание е приемането на правила за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии и процедура за избор от Народното събрание.

Предвижда се утре депутатите да обсъдят на второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. В проектопрограмата е включена ратификация на споразумение между България и Румъния за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав – FAST Danube 2”, както и ратификация на меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната и Агенцията на НАТО за комуникации и информация относно сътрудничеството в областта на C4ISR.

В петък е предвиден блицконтрол от 9:00 ч. и редовен парламентарен контрол от 11:00 часа.