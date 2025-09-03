ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потушиха пожара в иглолистната гора край Хисаря

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Арсен, манган и бактерии във водата в Брезник

Брезник СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Арсен, манган и бактерии - това откри РЗИ във водата на Брезник. Втори месец градът е на режим, а водата е забранена за пиене, готвене, къпане и поливане.

„Предстои ни да унищожим града. От юли започнахме да сезираме най-различни институции – от никъде никакво внимание. Градът се изселва. Това е вид геноцид", обясни д-р Валери Величков пред Би Ти Ви.

По думите му възрастните хора не могат да стигнат до цистерната за вода и не разбират какво има в питейната вода. Това са самотни хора, хора с деменция и те влизат в токсичната зона.

"Трудно е, особено с малки деца. В безизходица сме. Водата от цистерните не стига, пълни се в понеделник, сряда и петък", посочват местни жители.

„В частично бедствено положение сме от миналата година", посочва местен жител.

Проблеми с безводието има и в село Видрица, което се намира на 3 км от Брезник.

