Арсен, манган и бактерии във водата в Брезник

Арсен, манган и бактерии - това откри РЗИ във водата на Брезник. Втори месец градът е на режим, а водата е забранена за пиене, готвене, къпане и поливане.
„Предстои ни да унищожим града. От юли започнахме да сезираме най-различни институции – от никъде никакво внимание. Градът се изселва. Това е вид геноцид", обясни д-р Валери Величков пред Би Ти Ви.
По думите му възрастните хора не могат да стигнат до цистерната за вода и не разбират какво има в питейната вода. Това са самотни хора, хора с деменция и те влизат в токсичната зона.
"Трудно е, особено с малки деца. В безизходица сме. Водата от цистерните не стига, пълни се в понеделник, сряда и петък", посочват местни жители.
„В частично бедствено положение сме от миналата година", посочва местен жител.
Проблеми с безводието има и в село Видрица, което се намира на 3 км от Брезник.