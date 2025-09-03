Николай Денков: Управляващите правят всичко възможно, за да съберат пари отвсякъде

Управляващите правят всичко възможно, за да съберат пари отвсякъде. Вдига се водата 20%, токът 13 %, винетките, тол таксата 2 пъти. Всичко това събира пари и отделно взимаме заеми - за 7 месеца повече, отколкото за 3 години. Всичкото това се трупа, за да може да се разпредели на близките фирми. Това заяви депутатът от ПП-ДБ акад. Николай Денков пред БНТ.

"Това което ясно искаме да покажем на хората е какво се случва в държавата, защото ако разберат какво се случва, чака ни есента на възмущението. Чака ни една Борисово-Пеевска зима, която мисля, че няма да е лесна за избирателите", посочи той.

"Отпред седят едни говорители, които обясняват, че всичко е наред. Нищо, че 200 хил. човека са без вода вече месеци наред, нищо че изгоряха десетки къщи, нищо че се оказа, че сигналът на всеки един самолет, който каца в България може да бъде заглушен", каза Денков.

Тук идват регулаторите. Затова назначаваме поред, така че ако може да прескочим обществените поръчки, ако можем да дадем на този и на другия през енергийния холдинг, където няма обществените поръчки, това е третото. И четвъртото е, когато се види, че всичко това се случва, за да не може опозицията да оглави това възмущение, което неминуемо ще дойде следващите месеци, за това вкарваме кметовете в затвора", посочи депутатът от ПП-ДБ.

"Аз не виждам какво е наследено от нас, при положение, че те с пъти надминават всичко, което критикуваха за нас", категоричен бе той.

Според Денков, всяко нещо, което се случва в момента в България, управляващите носят отговорност за него. Когато се прави новия бюджет и то в евро, Николай Денков смята, че властта отново ще си го направи по същия начин - да се съберат колкото може повече пари, за да може след това да си съберат парите, които да преразпределят, а хората, които са под линията на бедност вече са 1 милион и 400 хиляди.