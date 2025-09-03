Анализатори: Радев по парадоксален начин играе стабилизираща роля за управлението

Липсата на вода може да удави управляващите, каза Мирослав Севлиевски

Какви са приоритетите и препятствията пред партиите преди старта на новия политически сезон. Това коментираха анализатори в студиото на Нова тв.

Най-голямата опасност за днешните управляващи е водната криза и може да се окаже, че липсата на вода може да удави управляващите, заяви бившият депутат и министър Мирослав Севлиевски.

Буря в чаша вода, така ми изглежда ситуацията в момента. Безкръвни са и всички вотове на недоверие, и този няма да мине, коментира пиар експертът Петя Димитрова.

Макар и политически да няма големи залози за радикална промяна на политическата система, има втори план, който може да доведе до такава, каза журналистът Веселин Стойнев.

Трудно е да има взрив. Че няма алтернатива е факт. Президентът с неговите ходове срещу присъединяването към еврозоната допълнително брандира мнозинството като евроатлантическо, коментира политическият анализатор Георги Харизанов. Протестите и гражданското недоволство са легитимни, до какво ще доведат е друга тема.

Опасност за Росен Желязков в момента няма, защото ако Пеевски се обяви против правителството, всички останали ще го подкрепят. От Пеевски изненади не очаквам, но от Радев може да има такива, каза още Севлиевски.

Румен Радев стъпи накриво - очевадно е от развитието на темата с еврото, на темата за борбата с корупцията. Но е важно наближаващите президентски избори и какво ще прави Радев след тях. Нека и той опита на терена на партиите, коментира Харизанов. Но акцентира, че е важно какво ще се разберат демократичните сили и ако нямат обща кандидатура, поне да изберат достатъчно силни, една от които да отиде на балотаж.

Румен Радев по парадоксален начин играе в момента стабилизираща роля за управлението и никой не е заинтересован да се отива на предсрочни избори, коментира Стойнев, според когото преди Нова година и въвеждането на еврото няма възможност за такива.