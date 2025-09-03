Цветлин Йовчев: Случилото се със самолета на Фон дер Лайен не е целенасочена руска атака

Генералният секретар на НАТО дефинира проблема - има действия от страна на Русия, които са насочени към заглушаване или подправяне на сигналите на сателитите. Те са в резултат на това, че се опитват да заглушат сателити, които се намират над Черно море, за да затруднят украинските атаки. Това е глобален проблем, защото влияе на много важни дейности. Това, което се случи със самолета на г-жа Фон дер Лайен, е по-скоро ефект от именно това, което споделих, и не можем да говорим за целеносаочена операция на руски военнослужещи на наша територия, цел на която е бил самолетът на Урсула фон дер Лайен. Това обясни бившият шеф на ДАН Цветлин Йовчев пред Би Ти Ви по повод заглушаването на сигнала на Дер Лайен при посещението й в страната ни.

Когато в България говорим за хибридни заплахи, става дума за информационни атаки за пропаганда. Когато премиерът каза, че не става въпрос за хибридна или кибератака, той наистина е прав, защото на наша територия вероятността да бъде извършена такава, е малка. Когато генералният секретар на НАТО говори за хибридни атаки, има предвид всякакви други средства извън военни, които могат да бъдат използвани в рамките на бойни действия, уточни Йовчев.

По думите му ние все още нямаме ефективни мерки за защита на критични инфраструктури, в които са и летищата.

Политическото говорене е прибързано, заяви Йовчев.