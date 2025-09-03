Младежите, обрали магазин за бижута в Дупница, са пазарували там преди

Момчетата идваха няколко пъти в предишните дни, уж да разгледат първия път, а веднъж дори закупиха сребърно колие. Всеки път с различно превозно средство. Това разказа Надежда Портарова, служителката в обрания магазин за бижута в Дупница.

"Тъкмо си описвах отчетите, когато чух суматоха пред магазина. В следващия момент видях маскиран човек, облечен изцяло в черно, да се пресяга през витрината и взима една от таблите с бижута. Той ми каза "сега ще взема нещо". След това излезе, качи се на скутер и избяга. Направих опит да го хвана, но не успях. Веднага подадох сигнал към СОТ. Като той излезе видях димките пред магазина, усещаше се мирис на лютив пушек", допълва тя пред NOVA.

Полицията успя да установи извършителите на кражба от бижутериен магазин в Дупница. Оказва се, че това са две момчета на 16 и 18 години.

Срещу тях са събрани достатъчно доказателства и затова след като първоначално бяха задържани в ареста за 72 часа, прокуратурата прецени да поиска постоянно задържане под стража.

По последна информация момчетата са от заможни семейства, така че се изключва версията за финансов мотив.