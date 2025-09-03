ПП-ДБ внасят вота си на недоверие с подписите на МЕЧ и АПС

Петият вот на недоверие ще бъде за завладяната държава. Вотът ще бъде внесен с подписите на МЕЧ и АПС, обяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев преди старта на есенната сесия на парламента.

Все още не са водени разговори с нас. Като получим материалите, ще вземем решение. Като група винаги сме били принципни за вотовете, ние сме опозиция, коментира пък Джейхан Ибрямов от АПС. И допълни, че ще помислят и те за своя тема, която да бъде приобщена към вота.

ПП-ДБ имат 36 депутати, а за да се внесе вот на недоверие са нужни 48 подписа. АПС има 15, а МЕЧ - 11 души.

Вотът ще е на тема вътрешна сигурност, ние сме инициатори, коментира обаче Радостин Василев. В темата на ПП-ДБ има и правосъдие - ще обсъдим дали да го добавим, допълни лидерът на МЕЧ.