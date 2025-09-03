"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При катастрофи в страната за изминалото денонощие са пострадали 22-ма души, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 17. Няма загинали.

В София са станали две тежки и 22 леки катастрофи. Има двама пострадали, предава БТА.

От началото на месеца 45 души са ранени при 39 тежки пътнотранспортни произшествия. От началото на годината при 4539 катастрофи са загинали 283 души и са ранени 5718.

В сравнение с данните за същия период на миналата година се отчитат 18 загинали на пътя по-малко.