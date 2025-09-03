Борисов: Радев да отиде при Ердоган да предоговори споразумението с "Боташ" (Видео)

Карат се за бащинството на вота на недоверие, не знаем откъде да се пазим, коментира лидерът на ГЕРБ

Крайно време е да използваме контактите на президента Радев, който отиде при президента Щайнмайер, да отиде и при Ердоган. Да предоговори договора за "Боташ".

Този коментар направи в началото на парламентарния сезон лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, а поводът - приноса на Румен Радев за договора с "Райметал".

"Ние сме съинвеститори с най-голямата оръжейна копания, това не е подарък. Участваме наравно с германците в този бизнес. Крайно време е да използваме контактите на президента Радев. Да направи подарък за предоговарянето с "Боташ". България се оказа най-големият инвеститор в турската газопреносна система - 6 млрд.", каза Борисов.

"Надявам се тази добронамерена работа между институциите, с подаръци, да продължи. Не виждам как ще се измъкнем от този договор ако не се предоговори на президентско ниво и Ердоган не направи подобен подарък", каза Борисов.

Той не е притеснен и от евентуална партия на президента. "Бих се радвал да има, вижте колко е хубаво като има партии да внасят вотове, да напрягат правителството, да работи по-добре. Карат се за бащинството на вота - сега не можем да разберем кой точно го внася, откъде да се пазим. Интересни са ми колегите от ПП-ДБ със съучастието си в това", каза Борисов. Заради вота на недоверие той се ядоса, че "всичко това искат да го съборят". "Да се сдържат "Възраждане", "Величие", МЕЧ, Щастие, Възход, Падение, не мога да ги разбера", каза той.

Продължаваме по пътя към еврозоната, отсече той в отговор на въпрос за приоритетите през новия политически сезон.

„Да удържим пътя по еврозоната, защото нищо не е завършено до 1 януари", изтъкна Борисов, визирайки опитите за сваляне на кабинета преди приемането ни в еврозоната. Като конкретна стъпка към европътя на България той посочи приемането на бюджета. Усвояване на проваления план за възстановяване и това, което с дружни усилия постигнахме- привличането на..., започна да изброява той, до момента в който зазвуча химна на България. Заради това Борисов прекрати временно изявлението си в парламентарните кулоари.

Въпрос за петия вот на недоверие "за завладяната държава" провокира лидера на ГЕРБ да каже: "Казах какви са приоритетите на ГЕРБ и управляващото малцинство. Плюс индустриалното сътрудничеството на страната".

"Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума на БСП, на ИТН, че ще вървим докрай", посочи лидерът на най-голямата парламентарна партия, подчертавайки, че правителството е на малцинството и никога не е казвал, че е стабилно. "То никога не е било стабилно, сега всички дружно го клатят", каза той.

На въпрос разчитат ли на подкрепата на ДПС-Ново начало и Делян Пеевски, Борисов отговори: "Негова работа е (на Пеевски - б.р.) дали ще продължи да подкрепя правителството.

Той честити и рождения ден на Николай Денков, след което похвали Кирил Петков за новата му визия. "Брадата му отива много, няколко жени от ГЕРБ припаднаха като го видяха, вече е истинският Джон Траволта. Казвам го с най-добро - починал, свеж, готов за битка", коментира лидерът на ГЕРБ.

На въпрос за мнозинство за избора на нов състав на КПК и попълването на ВСС от парламентарната квота Борисов каза лаконично: "Ще поживеем и ще видим", и обвини, че ПП-ДБ не са попълнили ВСС по време на управлението на сглобката.

Борисов отрече да се е виждал с Никола Николов-Паскал. "Никога не съм го виждал, чувал, а когато сме управлявали той се криеше в Гърция. Как по-ясно да ви го кажа? Какво ще се договарям аз с Паскал. Борбата с контрабандата на цигари във всички управления на ГЕРБ е била свеждана до 2%", каза той.

Борисов посочи, че България е помагала с оръжия, но винаги е ставало през фирми, припомни и продажбата на старото въоръжение за близо 300 млн. евро. "Оръжейните компании по света произвеждат оръжие. То носи смърт. Всички сме за мир, но калашниците които произвеждаме не са за заря. Да не се правят по-светли от папата. В този бизнес се въоръжава и имаме шанс една от най-ценните стоки, специалният барут, да го правим в България", категоричен бе Борисов.

