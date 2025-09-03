Потушиха пожара в иглолистната гора край Хисаря

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Огънят е обхванал около 5 декара площ

Овладян е огънят в иглолистната гора над квартал "Веригово" в Хисаря, съобщават от общината.

"Благодарение на бързата реакция, самоотвержения труд и солидарността на всички отзовали се, бедствието бе овладяно навреме", казват от градската управа. Пожарът е обхванал около 5 декара площ.

Пламъците избухнаха вчера, а от общината призоваха за доброволци. Сборният пункт беше пред сградата на общината и те трябваше да носят лопати, вода, мокри кърпи и дрехи, за да се включат в потушаването на бедствието.

Само преди пет дни голям пожар унищожи стотици декари между Хисаря и Старо Железаре. Потушаването му продължи над 8 часа с екипи от Хисаря, Пловдив и Карлово