Потушиха пожара в иглолистната гора край Хисаря

24 часа Пловдив онлайн

Снимка: Община Хисаря

Огънят е обхванал около 5 декара площ

Овладян е огънят в иглолистната гора над квартал "Веригово" в Хисаря, съобщават от общината. 

"Благодарение на бързата реакция, самоотвержения труд и солидарността на всички отзовали се, бедствието бе овладяно навреме", казват от градската управа. Пожарът е обхванал около 5 декара площ. 

Пламъците избухнаха вчера, а от общината призоваха за доброволци. Сборният пункт беше пред сградата на общината и те трябваше да носят лопати, вода, мокри кърпи и дрехи, за да се включат в потушаването на бедствието. 

Само преди пет дни голям пожар унищожи стотици декари между Хисаря и Старо Железаре. Потушаването му продължи над 8 часа с екипи от Хисаря, Пловдив и Карлово

Снимка: Община Хисаря

