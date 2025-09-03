ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очакват хеликоптер за гасенето на пожара в Рила

10 органа с изтекъл мандат чакат попълване от парламента през новия сезон

Весела Бачева

Днес е първото заседание на парламента след лятната ваканция. Снимка: Николай Литов

Десет държавни органи чакат попълване на съставите от Народното събрание през новия политически сезон. В началото на днешното заседание председателката Наталия Киселова изчете списъка, както трябва в началото на всяка сесия.

Органи с изтекъл мандат:

- главен инспектор и десетима инспектори в Инспектората към ВСС

- трима членове на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол

- членове на Агенцията за публичен надзор над регистрираните одитори

- 11 членове за съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на парламента

- председател, заместник и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията

- председател на Икономическия и социалния съвет

- член на СЕМ

- член на КЕВР в областта на ВиК

Органи с предсрочно прекратен мандат:

- заместник-омбудсман

Неконституирани органи:

- трима членове на КПК

- председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън България

Така се оказва, че през първата си сесия парламентът е попълнил голяма част от вакантните постове. В началото на декември Киселова изчете списък с 96 вакантни позиции, сега са само 43. Бяха попълнени Фискалния съвет, комисията по досиетата, КЗД и др.

Днес е първото заседание на парламента след лятната ваканция.

