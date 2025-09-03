10 органа с изтекъл мандат чакат попълване от парламента през новия сезон

Десет държавни органи чакат попълване на съставите от Народното събрание през новия политически сезон. В началото на днешното заседание председателката Наталия Киселова изчете списъка, както трябва в началото на всяка сесия.
Органи с изтекъл мандат:
- главен инспектор и десетима инспектори в Инспектората към ВСС
- трима членове на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол
- членове на Агенцията за публичен надзор над регистрираните одитори
- 11 членове за съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на парламента
- председател, заместник и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията
- председател на Икономическия и социалния съвет
- член на СЕМ
- член на КЕВР в областта на ВиК
Органи с предсрочно прекратен мандат:
- заместник-омбудсман
Неконституирани органи:
- трима членове на КПК
- председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън България
Така се оказва, че през първата си сесия парламентът е попълнил голяма част от вакантните постове. В началото на декември Киселова изчете списък с 96 вакантни позиции, сега са само 43. Бяха попълнени Фискалния съвет, комисията по досиетата, КЗД и др.