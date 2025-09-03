ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очакват хеликоптер за гасенето на пожара в Рила

Времето София 25° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21221416 www.24chasa.bg

Бившият образователен министър Сергей Игнатов пострада на колоездачна обиколка

5452
Проф. Игнатов пострада по време на колоездачна обиколка КАДЪР: bTV

Бившият образователен министър Сергей Игнатов пострада по време на колоездачна обиколка на България. 

Участвам с отбор на Нов български университет на "Дунав ултра". Трябва да изминем над 740 км и на спускане от Оряхово до село Байкалм не знам къде точно - в нищото, шосето е толкова назъбено, че няма как да избегнеш дупките. Те са отпред, отзад, отляво, отдясно. Предното ми колело влезе в една дупка и с аз лявото ми око целунах асфалта. Не съм падал досега така. По тялото ми няма нищо", обясни пред Би Ти Ви проф. Сергей Игнатов.

Посред нищото е имал само малко тоалетна хартия да спре кръвта.

"Лошата инфраструктура е причина за това. Като гледаш дупката, не виждаш следващата, не виждаш автомобил", разказа проф. Игнатов.

Проф. Игнатов пострада по време на колоездачна обиколка КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание