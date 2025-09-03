Шефът на "Аварийни дейности": Не е единичен случай деца да рискуват живота си за селфи

"Опасното селфи", за което седем деца рискуваха живота си не е единичен случай. В рамките само на последния месец е имало и други сигнали, заяви Красимир Димитров, директор на столичното звено „Аварийни дейности".

Изключително опасен е не само фактът, че децата са били на крана, но и самата сграда, защото тя не е остъклена в горната си част, коментира вчерашния случай Димитров.

При него децата се качиха на една от най-високите бизнес сгради на бул. „Цариградско шосе", която все още е в строеж.

„Имаше сигнал по 112, че деца са се качили на строителен кран на висока сграда над 200 метра на „Цариградско шосе". Наш екип пътуваше натам, а същевременно СДВР обяви щаб на място, в който поискаха помощ от нас с осветление, което използваме при спасителни дейности", заяви Красимир Димитров, директор на столичното звено „Аварийни дейности".

Децата, които са на около 13-годишна възраст, се покатерили на крана до сградата, за да си направят „опасно селфи" – снимка от върха на сградата.

„За щастие, се оказа, че децата са се прибрали от това екстремно селфи, което са си правили“, каза още той.