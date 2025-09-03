Депутатът Марио Рангелов се отказа от имунитета си след 2 покани и 8 месеца

Депутатът Марио Рангелов се е отказал от депутатския си имунитет, съобщи в началото на днешното пленарно заседание председателката Наталия Киселова. Това е станало още на 1 август, но от тогава парламентът не е заседавал.

В рамките на 51-ия парламент Борислав Сарафов му поиска имунитета два пъти. Първо в средата на декември, когато той поиска защитата на общо шестима депутати от различни групи. От този списък само Рангелов не си го даде. След това му го поиска отново в началото на април. Обвинението срещу него е за купуване на гласове.

Наскоро Рангелов напусна групата на Алианса за права и свободи на Ахмед Доган в парламента и остана независим депутат.