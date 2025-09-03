ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очакват хеликоптер за гасенето на пожара в Рила

Времето София 25° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21221565 www.24chasa.bg

Депутатът Марио Рангелов се отказа от имунитета си след 2 покани и 8 месеца

Весела Бачева

[email protected]

2508
Марио Рангелов Снимка: Фейсбук/ Марио Рангелов

Депутатът Марио Рангелов се е отказал от депутатския си имунитет, съобщи в началото на днешното пленарно заседание председателката Наталия Киселова. Това е станало още на 1 август, но от тогава парламентът не е заседавал.

В рамките на 51-ия парламент Борислав Сарафов му поиска имунитета два пъти. Първо в средата на декември, когато той поиска защитата на общо шестима депутати от различни групи. От този списък само Рангелов не си го даде. След това му го поиска отново в началото на април. Обвинението срещу него е за купуване на гласове.

Наскоро Рангелов напусна групата на Алианса за права и свободи на Ахмед Доган в парламента и остана независим депутат.

Марио Рангелов Снимка: Фейсбук/ Марио Рангелов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание