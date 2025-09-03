Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната

Няма да позволя никой да тресе страната. Това заяви лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента.

"От днес се влезе в президентска кампания. Всички се занимават само с това. Президентът Радев трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията", добави още депутатът.

"Ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя някой да излъже хората. Хората ще получат цялата истина", закани се Пеевски.

Той подчерта, че доводите за поредния вот на недоверие срещу кабинета са невалидни. „Докато се вършат правилните неща за хората, ще подкрепям кабинета. Всички бележки, които имаме, споделяме с тях. Мисля, че имаме чуваемост", отговори той на въпрос дали ще продължи да гарантира подкрепа за кабинета. По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че Пеевски сам решава дали да подкрепя кабинета или не.

"Държавата е освободена точно от тези, които я бяха завладяли - "соросите" и техните производни и производните на един обикалящ страната човек", каза Пеевски.

