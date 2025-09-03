Наталия Киселова: Апатията към политиката показва да не злоупотребяваме с протестите

Апатията към политиката показва, че не трябва да се злоупотребява с правото на протест, а политика не се прави върху страховете на хората - с тези два призива се обърна председателката на Народното събрание Наталия Киселова в началото на днешното заседание. То е първо след лятната ваканция на депутатите през август. Преди да даде думата за декларации на парламентарните групи Киселова им беше подготвила кратко обръщение. Ето какво им каза тя:

Представителите на народа в пленарната зала да осъзнаят отговорността, която имаме към българските граждани. Предизвикателствата пред българското общество и държава са сериозни - социално неравенство, неефективно правосъдие, борба с корупцията без да я делим на наша и ваша, демографска криза, качество на образование, липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове, икономическо и социално развитие на страната, което искаме, динамика на международните отношения. Апатията на българските граждани към случващото се в тази зала и въобще към политическия процес ни показват, че не бива да злоупотребяваме с правото на протест, за да се търсят политически дивиденти. Огромната гражданска енергия, която намери израз в протести и изисква конкретни решения и отговорност, а не партийна аритметика, която да се дължи на рейтинг. Очакванията на нашите сънародници очакват реални действия и аргументирани предложения. Политика не се прави, за да се оцелее чрез рейтинг на който и да е партиен проект или лидер, не се прави като игра със страховете на хората, а с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани, общини и бизнес.