ГЕРБ: Оставаме в управлението въпреки рисковете за партията - няма алтернатива

"Единствената алтернатива на настоящото управление са хаосът, безотговорността и безизходицата, на които бяхме свидетели в периода 2021 - 2025 г. Осъзнавайки рисковете за тяснопартийния ни интерес, ние ще продължим да носим отговорността за управлението на страната не защото считаме властта за привилегия, а защото сме наясно с трудностите, усилията и задълженията, които тя изисква".

Тогава каза от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Тома Биков при откриването на новата пленарна сесия.

"Състоянието на парламентарната опозиция е допълнително предизвикателство за управленската коалиция, защото от нейната устойчивост и отговорност изцяло зависи нормалното и възходящо развитие на България. За съжаление, в средите на опозицията не се вижда отговорен и адекватен субект, който е готов да организира и осъществи алтернатива, различна от потъването в блатото на политическата криза, хаоса и безотговорността", каза още той.

През новата пленарна сесия ГЕРБ ще настоява за предвидими и работещи институции, правителството да следи за безпроблемното приемане на еврото и да продължи да работи по плана за възстановяване и устойчивост, ще работят балансиран бюджет в еврото, за ритмично приемане на закони в парламента и за попълване на незаетите места в регулаторите и контролните органи.