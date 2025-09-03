Полицията разкри кражба на ток в Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Установена е кражба на ток в Перник след проверка на жилищна сграда на ул. „Елена", съобщиха от полицията.

Униформени, съвместно с представители на електроразпределителното дружество, са извършили проверката.

Установили са неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което били създадени условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

Установен е собственикът на сградата. Разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата.

Законът предвижда до 5 години затвор и глоба до 15 хиляди лева.