ИТН се заявиха за изборни промени, още искат по-леки правила за референдумите

С прогнозата, че и предстоящият пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" ще завърши неуспешно започна декларацията, която Станислав Балабанов прочете от името на ИТН в пленарната зала.

Според него от едната страна има безсмислено говорене, а от другата - постигнати резултати. Балабанов изреди и какво вижда като резултати: приемането на всички закони, които бяха важни по плана за възстановяване, запазването на ниски цени на електричеството, а не излизане на свободния пазар, "както настояваха ПП-ДБ". Той отчете резултати и по защитата на българския интерес по темата РСМ и привличането на инвестиции, специална похвала имаше за договора с "Райнметал"

"Редица закони и конкретни мерки, приети от правителството и мнозинството, докато едни заливаха с боя сгради в София, други посрещаха изгрева с белите вълци, трети бореха корупция с корумпирани кметове и общински съветници", обобщи Балабанов.

"Нашите приоритети ще са завършването на законодателни инициативи по теми като премахването на мъртвите души от Изборния кодекс и въвеждане на 100% машинно гласуване с помощта на сканиращи устройства, както и други промени за изборния процес", категорични са от ИТН.

Когато дойде време за следващия бюджет, ще настояваме той да е максимално балансиран, за да се излекуваме заедно от некадърността на Асен Василев, която той ни завеща, каза още Балабанов. ИТН няма да се откажат и от "улесняването на участието в национални и местни референдуми".