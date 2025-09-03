Задържаха 23-годишен, отглеждал канабис в село Ракитница

В полицията във Видин е задържан 23-годишен мъж от с. Ракитница за отглеждане и притежание на растения от рода на конопа, при проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на престъпленията свързани с наркотични вещества.

В хода на акцията били иззети общо 24 броя растения с височина от 145 до 245 см, както и четири насадени в саксии с височина 8 см, които при направения полеви наркотест реагирали на канабис.

Вчера, в условията на неотложност, били предприети мероприятия, в хода на които младия мъж е открит в гориста местност в землището на с. Ракитница докато поливал градината си с канабис. На мястото били намерени и иззети 12 броя растения с височина от 167 см до 245 см.

Непосредствено сред това било извършено претърсване в имот в с. Ракитница, обитаван от мъжа, където били намерени и иззети 4 броя растения, засадени в саксии с височина 8 см. При извършено претърсване на още един негов имот в селото били открити и иззети още 12 броя растения с височина от 145 см до 210 см.

Мъжът бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по описа на РУ на МВР във Видин.