ПП-ДБ: Управлението е продукт на завладяването на институциите, затова внасяме вот на недоверие

"Управлението е продукт на завладяването на институциите под фалшивия лозунг за грижа за хората и се ръководи от легитимен център на влияние извън Министерския съвет, който кадрува, определя нормативните промени и състава на контролните органи. Затова ние от ПП-ДБ като втора политическа сила и опозиция на това управление в началото на тази пленарна сесия ще използваме предоставения ни от конституция инструмент вот на недоверие. Той ще е срещу завладените институции и ще е нашия институционален отговор срещу завладяната държава".

С тези думи Надежда Йорданова от ПП-ДБ се обърна към депутатите по повод първото заседание на парламента след лятната ваканция. По традиция парламентарните групи излизат с декларации по големина на съставите. По-рано днес акад. Николай Денков от "Промяната" каза, че ще внесат проекта за вот на недоверие до две седмици.

"Дългата власт се бетонира чрез ударни избори в регулаторите с кадри, чиято независимост и компетентност са публично оспорвани. Резултатът е траен контрол върху публичния ресурс в името на частни интереси, върху данни и надзорни правомощия отвъд всеки изборен цикъл. В резултат на това обществото се намира в тежки кризи. Извори на тези кризи - като например водоснабдяването, са хроничната корупция, краденето, популизмът и некомпетентността. А корупция и кризи с пиар не се гасят", каза още Йорданова. Тя обвини ГЕРБ, че нямат визия за модернизация и реформи с дълъг хоризонт. По-рано в тяхната декларация пък те заявиха, че настоящото управление няма алтернатива и че ще останат в него въпреки рисковете за партийния им интерес.