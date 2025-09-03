Евелина Цонева е директор „Управление на таланта в Yettel“. Една от програмите, за които отговаря, е Hub by Yettel – стажантската програма на телекома, която тази година отбелязва своята 10-та годишнина.

„Предишните поколения често търсеха възможност да натрупат какъвто и да е опит и да си осигурят каквато и да е първа работа в добра компания. Днешните млади хора обаче са много по-амбициозни, прагматични и целенасочени. Те не просто искат стаж – те очакват реално участие и принос“, казва Цонева.

Как се променят поколенията, какво отличава програмата и как се проявява т.нар. „обратно менторство“ – разказва в интервюто по-долу, а желаещите да кандидатстват в тазгодишното юбилейно издание на програмата могат да го направят до 10 септември тук.

- Г-жа Цонева, тази година Hub by Yettel отбелязва десетото си издание. Кои са най-значимите промени и подобрения, през които програмата е преминала през годините?

- През всички тези години Hub by Yettel премина през немалко трансформации, за да отговори на нуждите както на компанията, така и на младите таланти. В началото фокусът беше върху предоставянето на общи познания за телекомуникационния сектор. Постепенно обаче, с развитието на технологиите и пазара, програмата стана много по-целенасочена и стратегическа за нас.

Стажантите не просто "стажуват" – те са пълноценна част от екипа, имат реални отговорности и допринасят за стратегически инициативи. Акцентът е върху активното им включване в бизнес процесите в рамките на една година, което им позволява да развият ценни умения и много често – да намерят своето постоянно място в компанията.

- А как се променят кандидатите – какво очакват днешните млади хора от една стажантска програма и какви бяха очакванията на предишните поколения?

- Очакванията на младите кандидати се променят паралелно с развитието на пазара на труда и технологиите. Предишните поколения често търсеха преди всичко възможност да натрупат какъвто и да е опит и да си осигурят каквато и да е първа работа в добра компания.

Днешните млади хора, особено представителите на поколението Z, са много по-амбициозни, прагматични и целенасочени. Те не просто искат стаж – те очакват реално участие и принос.

Искат да работят по значими проекти, да виждат резултатите от труда си и да знаят, че усилията им имат значение. Искат бързо развитие, затова търсят програми, които предлагат ясен път за професионално израстване и възможност за постоянна позиция след стажа. За тях са важни менторството и подкрепата, затова ценят високо възможността да се учат от опитни професионалисти и да получават регулярна обратна връзка. Те са дигитално ориентирани, бързо усвояват новите технологии и търсят среда, която насърчава иновациите и ученето.

Едновременно с това, държат да имат баланс между работата и личния живот – поради тази причина очакват програми, които предлагат гъвкаво работно време и добри придобивки, включително възможност за работа от вкъщи.

Истината е, че с Hub by Yettel се опитваме да отговорим на всички тези очаквания на младите хора днес.

- Какви конкретни ползи дава програмата на младите?

- Hub by Yettel е проектирана така, че да осигури максимална полза за младите и да ги подготви за успешна кариера. Програмата има редица предимства, като най-съществената разлика е, че в сравнение с повечето краткосрочни стажове, продължава една година – период, който позволява на стажантите да се потопят в дълбочина в бизнес процесите, да натрупат значителен опит и да развият пълноценни умения.

Друго предимство е, че обявените позиции са за екипи, които действително търсят нови попълнения, а не са просто за "запълване на бройка". Затова посрещаме стажантите с мисъл за задържането им в компанията – въвеждаме ги пълноценно в работата, даваме им да работят по актуални и стратегически проекти. Дизайнът на програмата е с идеята участниците да останат при нас за постоянно.

Отговаряме и на очакванията на младите хора да имат от кого да учат. Всеки стажант има свой ментор – опитен професионалист, който го напътства и му помага да разгърне пълния си потенциал.

Програмата е платена, като стажантите ползват пълния пакет придобивки като всеки служител на Yettel – неограничени минути и MB, отстъпки за устройства, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна и други. Отговаряме и на очакванията им за гъвкавост – предлагаме до два дни работа от вкъщи, което осигурява баланс и помага за адаптацията.

- За какви позиции търсите стажанти тази година и към очаквате най-силен интерес?

- Тази година предлагаме позиции в общо 12 ключови бизнес направления, което отразява разнообразието и мащаба на дейността ни. Очакваме най-силен интерес към технологично ориентираните роли и тези, свързани с дигитализацията и клиентското преживяване. Сред тях са позициите в областта на изкуствения интелект (AI), големите данни (big data), мрежовите технологии и разработката на мобилни приложения (UX/UI Design). Все по-актуални стават и теми като киберсигурността. Имаме роли и в областта на дигиталния маркетинг и клиентското изживяване, което е ключов приоритет при нас.

Традиционно, тези направления привличат най-голям интерес, тъй като предлагат работа по иновативни проекти, свързани с бъдещето на телекомуникациите и дигиталния свят, като успоредно с това осигуряват и бързо професионално развитие.

Имаме обаче и роли извън технологичния фокус, които също са не по-малко интересни – като например, ESG, вътрешен одит и Employer branding.

- Какви качества търсите у кандидатите?

- Търсим много повече потенциал и нагласа, отколкото просто академични познания. На първо място, най-важно е любопитството и желанието за учене – търсим хора, които са мотивирани да учат и да задават въпроси; които са проактивни и не се страхуват да поемат инициатива, да предлагат идеи и да търсят решения.

Аналитичното мислене и умението за решаване на проблеми също са ключови – днешните млади хора трябва да умеят да структурират информацията, да разплитат сложни казуси и да търсят ефективни решения.

Разбира се, важни остават и качества като комуникативност, умение за работа в екип и адаптивност – в телеком индустрията, която се променя буквално всеки ден, е ключово да си гъвкав и отворен към новите предизвикателства и технологии.

Както често казваме – ценим потенциала пред перфектността.

- През какъв етап на подбор минават кандидатите?

- Процесът на подбор е създаден така, че да бъде прозрачен и да даде възможност на всеки кандидат да покаже своя потенциал. Той се състои от три основни етапа. Стартира се със самото кандидатстване, като първата стъпка е подаване на автобиография. Тук търсим ясна и добре структурирана информация за образование, опит (дори училищните проекти също са ценен опит), интереси за развитие.

Втората стъпка е кратко телефонно интервю с одобрените кандидати, по време на което целим да опознаем тяхната мотивация, комуникативни умения и основни очаквания.

Третият, ключов етап е т.нар. център за оценка – в рамките на ден кандидатите участват в различни групови и индивидуални казуси и бизнес симулации. Провеждат и интервю с мениджъра на екипа, за който са кандидатствали. Целта е да оценим уменията им за решаване на проблеми, как работят в екип, доколко са инициативни и гъвкави, готови ли са да учат нови неща. Този етап ни помага да видим как кандидатите се справят в различни ситуации и доколко могат да се впишат в средата и културата на Yettel.

- Ако обърнем ролите – на какво младите стажанти успяват да научат своите по-опитни колеги?

- Това е един от най-вдъхновяващите аспекти на програмата – взаимното учене. Младите стажанти носят със себе си свежа енергия и нов поглед, които са изключително ценни за нас. Те допринасят за т.нар. "обратно менторство", при което те самите влизат в ролята на наши ментори.

Така например, младите хора са израснали в дигиталния свят и често са изключително бързи в усвояването и прилагането на новите дигитални платформи и технологии като AI и мобилни приложения. Затова имат потенциала да откриват по-ефективни начини за използването на тези инструменти.

Едновременно с това, често предлагат нестандартни решения и свежи идеи, които могат да провокират иновации. Необременени от установени практики, стажантите са ценни именно със своето иновативно мислене и креативност.

Помагат ни и с това, че много по-добре разбират младите потребители – като част от новото поколение, могат да дадат ценна перспектива за нуждите, предпочитанията и поведението на младите клиенти. Показват и невероятна способност да се адаптират към промените и да работят с висока скорост, което може да вдъхнови целия екип.

Накратко, ние също имаме много какво да научим от тях.

- Как си представяте Hub by Yettel след още 10 години – кои ще са уменията на бъдещето, които ще търсите и ще развивате?

- След 10 години си представям програмата като още по-ключова за стратегическите ни цели и за подготовката на таланти в един още по-комплексен и дигитален свят.

Уменията на бъдещето, които ще търсим и развиваме, ще са хибридни – комбинация от високоспециализирани технически умения и силни "меки" умения. Очаквам с напредъка на технологиите да развиваме дълбока експертиза в области като AI, усъвършенствана киберсигурност, IoT и 6G мрежи.

Не по-малко важни обаче ще си останат аналитичните и меки умения като критичното мислене, умението за анализ на данни и използването им за стратегически решения, креативността и мисленето извън рамките, способността за бърза адаптация, емоционалната интелигентност и сътрудничество.

Hub by Yettel ще продължи да бъде инкубатор за тези умения, осигурявайки среда, в която младите таланти могат не само да учат, но и да създават бъдещето.