КМГ: За речта на Си Дзинпин на площад „Тянанмън“ -...

Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин и разговаря със Си Дзинпин

Атанас Зафиров и Си Дзинпин Снимка: Пресцентър на БСП

Председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров и водената от него делегация присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. Това съобщиха от пресцентъра на БСП.

По време на честванията той проведе разговор с председателя на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин.

Честванията в Пекин преминаха под мотото „Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите герои, да ценим мира и да изградим по-добро бъдеще". Делегацията на БСП бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров имаше честта да бъде на официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни.

