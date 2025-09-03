Очакват хеликоптер за гасенето на пожара в Рила

Очаква се включването на летателна техника в гасенето на пожара в Рила. Това потвърди главен комисар Александър Джартов пред БНР.

"Има скали, на които просто много трудно може да се загаси. В самите скали има коренища, паднали дървета. Ние го ограничихме, то е вътре обгорялото, обаче ще се опитаме с хеликоптер там да го загасим. Това се мъчим от 2-3 дни. В момента на терен имаме 35 човека, които гасят от сутринта. Горе има още 10, откъм Картала, които пуснахме. Има резачки, има пръскачки, ще се реже и ще се доизгасяват", коментира главен инспектор Юлиян Петров от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград.