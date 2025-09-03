"ДПС - Ново начало": Мина времето, в което протести сваляха правителство и се отиваше на избори

Чрез добро управление на държавната собственост – със законопроекти, каквито вече сме внесли, ще направим така, че държавната собственост да бъде управлявана в полза на българските граждани, заяви Йордан Цонев

Времето, в което три протеста сменяха правителства и се отиваше на предсрочни избори, за нас от „ДПС - Ново начало" мина. Всеки, който се опита да дестабилизира държавата, ще срещне нашия категоричен политически отговор, както го е срещал и досега.

Тази заявка направи в декларация от името на парламентарната група Йордан Цонев. Той увери, че „ДПС - Ново начало" ще продължи да подкрепя правителството, "докато кабинетът решава проблемите на хората". За тези, които се готвят да дестабилизират държавата, ще кажа, че уважаваме правото на българските граждани да протестират, вметна депутатът. По-рано днес и лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски показа, че не смята да оттегля подкрепата си за кабинета на Росен Желязков.

За "ДПС - Ново начало" актуалните проблеми са водната криза, спекулативното повишаване на цените, природните бедствия и компенсирането на засегнатите от тези бедствия. Като проблеми с перманентен характер Цонев посочи доходите, сигурността в държавата, предсказуемата бизнес среда и защитата на геополитическата ориентация.

"Трябва на всяка цена да направим така, че пострадалите от бедствията, пожарите, болестите по животните, да бъдат компенсирани. Държавата трябва да стои зад тези хора, както и зад хората, които са в неравностойно положение. Това актуална цел през цялото време на нашата политика. Инвестициите и бизнес средата също са фокус на политиката, която водим", добави той. И настоя всичко това да бъде предвидено в новия бюджет. "Най-важният документ, който се приема през политическата парламентарна есен, е законът за държавния бюджет за следващата година. „ДПС – Ново начало" ще следи за изпълнението на тазгодишния бюджет, ще направи подробен анализ и ще настоява в следващия бюджет всички тези политики да бъдат финансово осигурени", заяви Цонев. Той обаче отбеляза, че следващата финансова рамка ще е различна - ще е първата в евро.

"Ще продължим да отстояваме осигуряването на Общинската инвестиционна програма и това тя да бъде финансирана в достатъчна степен. Ще продължим да настояваме и ще предложим тя да бъде фокусирана върху решаването на по-важните проблеми за общините. Ще продължим да настояваме за инвестиции в общините, защото това е мястото, където хората живеят, и подобряването на средата, в която те живеят, е основна цел на нашата политика" добави още Цонев.

Като цел пред "ДПС - Ново начало" той посочи и инвестициите в работни места. Според него основният проблем пред българската икономика е липсата на кадри, особено млади специалисти.

"Чрез добро управление на държавната собственост – със законопроекти, каквито вече сме внесли, ще направим така, че държавната собственост да бъде управлявана в полза на българските граждани, на хората, младите специалисти да бъдат осигурени с жилища, както подобава, и с подходящо заплащане, особено младите лекари, за да останат в България и да работят за българското здравеопазване. Всичко това няма как да бъде осъществено, ако няма редовен кабинет и ако няма стабилно политическо мнозинство", обясни Цонев.