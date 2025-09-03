"Възраждане" напуснаха пленарната зала, бойкотът ще е през целия септември

След като референдумът им за еврото отново бе отхвърлен, Костадин Костадинов изведе хората си

Без "Възраждане" ще продължи днешния парламентарен ден след като формацията напусна залата. Бойкотът им дойде близо два часа след старта на новия парламентарен сезон.

От формацията изчакаха политическите декларации и гласуването по първа точка - предложението им за референдум свързан с приемането на еврото. Темата бе подхваната още преди лятната ваканция и без изчерпана буквално за минути - "Възраждане" бяха изразходвали времето си за изказвания, а само Станислав Балабанов взе отношение днес.

Искането на референдум получи само 65 гласа "за", 110 бяха "против", а 28 се въздържаха. Освен вносителите, МЕЧ и "Величие" и 16 депутати ИТН подкрепиха искането, макар в изказването си Балабанов да обяви, че би гласувал с "Не" на подобен референдум.

Гласуването обаче ядоса Костадин Костадинов, който сравни откриването на парламентарния сезон с откриване на ловния сезон. Според него "антинародното събрание" не представлява българския народ, а само тези, които са в него. "Няма никакъв смисъл в тази ситуация, особено това, което изчетохме при откриването на т.нар. парламентарен сезон, Господи, звучи като все едно ловен сезон, не виждаме смисъл да оставаме в тази зала, която е присвоила и се гаври с демокрацията. Мястото ни е сред народа. "Възраждане" отива там", заяви той драматично преди да напусне залата.

В кулоарите Костадинов обясни, че ще седят извън зала целия септември. При вот на недоверие обаче ще се върнат в залата.