23-годишен от Ракитница е задържан за отглеждане и притежание на конопени растения

Мъж на 23 години от село Ракитница е задържан за срок до 24 часа за отглеждане и притежание на растения от рода на конопа, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин, предава БТА.

Вчера при специализирана полицейска операция по линия на противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, са иззети общо 24 растения с височина от 145 до 245 см, както и четири насадени в саксии с височина 8 см, които при направения полеви наркотест са реагирали на канабис.

В условията на неотложност са предприети мероприятия, в хода на които мъжът е установен в гориста местност в землището на село Ракитница в момент, когато е поливал растения от рода на конопа. На мястото били намерени и иззети 12 растения с височина от 167 см до 245 см. Непосредствено сред това, също в условията на неотложност, е претърсен обитавания от него имот в селото, където били намерени и иззети четири растения, засадени в саксии с височина 8 см.

При извършено претърсване на още един имот в селото, за който е имало данни, че мъжът отглежда насаждения от рода на конопа, били открити и иззети още 12 растения с височина от 145 см до 210 см.

Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.

Преди седмица бяха разкрити насаждения от канабис в берковското село Балювица. Иззети били 54 растения от рода на конопа с височина от 130 до 240 см. и с общо тегло 67 килограма.