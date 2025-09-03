Костадин Димитров: Не приех оставката на Темелков, Съединението прави силата

Иван Тотев не ми е пътеводна звезда в живота, ние имаме партиен лидер, декларира заместникът на градоначалника "Много е важно да продължим дейностите. В тази насока аз не приех оставката на господин Темелков, защото той е от много голяма важност за поетите ангажименти пред обществото с многото спечелени програми и всичките дейности, които трябва да бъдат извършени в общината. Оттук нататък продължаваме заедно с един особен призив - "Съединението прави силата" и "Работа, работа, работа".

Това заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров, който заедно със заместника си Владимир Темелков инспектира ремонта на училище "Димитър Талев". Зам.-кметът подаде оставка преди седмица, а вчера стана ясно, че на среща при лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е решено двамата да останат в екип. "Вчера имахме разговор и с господин Борисов, и с господин Темелков. Целите са набелязани, ще работим в екип и не мисля, че нещо може да ни спре оттук нататък", допълни градоначалникът.

Според Темелков проблемите са вече в миналото. "Ние с кмета винаги сме били в добри отношения, това, че сме имали временен дисбаланс, става във всяко семейство. В крайна сметка целта е единствено една - образование, иновации, интелект, че и спорт, защото тия деца трябва някъде и да спортуват и да се учат на дисциплина. Няма смисъл да изместваме фокуса от това", заяви той. На въпрос няма ли напрежение между него и кмета Темелков отговори, че те обичат да работят по този начин. "Не личностно, но обичаме да работим в напрежение. Аз не се чувствам комфортно да си почивам в кабинета, както и той. Така че обичаме да има напрежение, да има ритъм, да има цели и да си ги следваме", обясни зам.-кметът.

Според Костадин Димитров, като има цел, има и усилие, и съглашение, разбирателство. Темелков подчерта, че оттук нататък работата му ще се промени "само към по-добро". Той отрече да има намеса на други хора в решението да подаде заявление за напускане. "Вие, като ме познавате от 2 години, има ли някой, който може да ме принуди да направя този ход според вас? Иван Тотев не ми е пътеводна звезда в живота, ние имаме партиен лидер, имаме кмет, така че дайте да си гледаме напред образованието, иновациите, интелекта и децата. Те са ни най-важни, преглътнали сме абсолютно всичко, изяснили сме си за 5 минути вчера обстановката с кмета и всичко между нас се изчисти", обобщи Темелков.