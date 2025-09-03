НС реши: Министерският съвет има две седмици да създаде Национален борд по водите

В първия си работен ден след лятната ваканция депутатите се заеха с кризата с безводието. Те приеха проект на решение, с което задължават Министерския съвет в срок от 2 седмици са сформира Национален борд по водите. Вносители са ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ДПС-НН. Проектът мина с техните гласове плюс ИТН и двама независими - общо 127 гласа "за". Осем от "Величие" бяха против, ПП-ДБ и МЕЧ е въздържаха.

За това настоя преди две седмици лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски и призова председателя на парламента Наталия Киселова да свикаха извънредна комисия по околна среда, в която се прие създаването на новия орган.

В Националния борд влизат екоминистерството, Министерството на регионалното развитие, на финансите, на енергетиката, на земеделието, на здравеопазването, на икономиката, Националното сдружение на общините и Българската банка за развитие.

За всяко едно ведомство има разписани конкретни задачи, а новосъздаденият Национален борд ще трябва да докладва напредъкът по настоящето решение пред парламента всеки месец.

"Това решение беше обсъдено в ситуация на извънредност, ние от ПП-ДБ не го подкрепихме по време на комисия по две прости причини - въпросното решение е нелепо. Това, което се случва в момента, е, че управляващите искат да задължат своите колеги в Министерския съвет да си свършат работата, защото те не си я вършат. Как може да задължаваме институции да проверяват има ли кражби или няма, да проверяват за алтернативни източници за напояване и то сега при положение, че има толкова граждани на воден режим, а досега какво тези институции?", ядоса се бившият икономически министър и депутат от ПП-ДБ Богдан Богданов и отсече, че се създават ненужни огани за управление, при положение, че вече има създаден Висш консултативет съвет по водите.

Младен Шишков като един от вносителите припомни, че 6 месеца по време на временната комисия, чиято основна цел бе установи всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната всички коментирали, че е нужно да се създаде един орган за управление на водите, е необходимо централизирано управление на водите, е необходимо някой да сложи шапка на управлението на водите, а сега в един момент от ПП-ДБ казват, че не са съгласни.

"Самите вие казвате, че трябва да има единен орган, а сега се отмятате от това. Освен това твърдите, че този проект на решение е нелеп, а във вашия проект, който е качен на сайта пише същото. Задължавате Министерския съвет да извърши определени действия. Каква е разликата между нашето и вашето предложение. Разликата е във компютъра, от който е написано", отсече Шишков.