Митничари задържаха 20 кг контрабандни сребърни кюлчета на Капитан Андреево

1300
Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево задържаха 20 кг контрабандни сребърни кюлчета при проверка на лек автомобил с българска регистрация, съобщиха от Агенция "Митници".

Това е най-голямото количество контрабандно сребро, открито в лек автомобил на пункта от началото на годината.

Превозното средство пристига на МП Капитан Андреево на 1 септември, около 16:00 часа, на входящо трасе в страната от Турция за България, управлявано от български гражданин. Водачът с инициали Н.Б. е пътувал сам. В зоната за митнически контрол той е заявил, че превозва само личен багаж. Автомобилът е селектиран за щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват четири полиетиленови торби, съдържащи общо 20 кюлчета от бял метал. Те са били укрити под кашони с керамични изделия зад пасажерската седалка.

Според извършената експертиза от вещо лице, кюлчетата с общо тегло 20 000 грама са изработени от сребро проба 999.9 и проба 999.0. Общата им стойност възлиза на 43 800 лева (22 394,58 евро).

Контрабандните сребърни изделия са задържани. На водача на лекия автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

Образувано е административнонаказателно производство по случая.

Само от началото на годината към момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали контрабандно пренасяни общо около 48,863 кг сребърни и 32,486 кг златни изделия.

