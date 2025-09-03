Асен Василев: Премиерът е фигурант, държавата е завладяна от Борисов и Пеевски

Премиерът трябва да знае, че Атанас Зафиров е в Китай. Вицепремиерът трябва да прокарва българската политика, която е синхронизирана с МВнР и с ЕС и останалите партньори, а не да отиде на частно посещение да говори Господ знае какво, настоя лидерът на ПП

Държавата е завладяна от Борисов и Пеевски, премиерът е фигурант.

Това заяви пред в кулоарите на парламента председателят на „Продължаваме промяната" Асен Василев. А като пример за това той посочи пресконференцията от визитата на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен. "Виждаме, че премиерът, за съжаление е фигурант, толкова грозни сцени като при посещението й и пресконференцията аз не съм виждал. Недопустимо е министър-председателят да бъде избутван от някой, който да говори от името на държавата без да е избран на такъв пост от НС", заяви лидерът на ПП.

Василев припомни, че още след 8 юли, когато България получи зелена светлина за еврозоната са заявили, че ще внесат вот на недоверие към кабинета. "Темата се съгласува с МЕЧ и АПС - завладяването на държавата от Борисов и Пеевски и лошите последствия за българските граждани. Идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите", настоя бившият финансов министър. Според него вината е в "изключително недалновидната политика на това правителство", а цените се вдигали заради административни решения.

"Цената на водата се е вдигнала с над 20% на места, макар че много места са без вода. Цената на всичко електроуреди се вдигна с между 10 и 100 лв., защото се вдигнаха с 1000% държавните такси, цените на винетките - с 20%, тол таксите - с 10 и сега с още 10%, защото правителството иска да бръкне в джоба на всеки гражданин, защото не им стигат парите за крадене", атакува той властта.

Василев иска добро финансово управление и ограничаване на краденето.

Той се надява, че вотът на недоверие ще бъде подкрепен от всички в опозицията.

Въпреки че инфлацията е 5% според Василев, това не заплашвало влизането на България в еврозоната - решението е взето към 8 юли, когато инфлацията е била по-малко.

"Като е такъв велик евроатлантик (Бойко Борисов - б.р.) и като казва, че сме се качили на руското влакче (ПП-ДБ - б.е.), какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера?", попита той. Василев подчерта, че Атанас Зафиров е в Китай "в официална делегация с всички други президенти и премиери". "Човек в отпуск не отива на червения килим с президенти и премиери. България трябва да развива отношенията си с Китай. Ние имаме ясна стратегия, но това трябва да е държавна политика, ясно обявена, а не един вицепремиер да ходи на уж частно посещение, без премиерът да знае какво се говори", заяви Василев. А на въпрос дали това е призив за оставки, той уточни, че е призив за поставяне на нещата в ред и "да знаят кой какво прави, всеки си прави каквото си иска и някой го управлява отстрани, а не от МС".

"Не казвам, че не може да отиде в Китай. Премиерът трябва да знае. Зафиров да прокарва българската политика, която е синхронизирана с МВнР и с ЕС и останалите партньори, а не да отиде на частно посещение да говори Господ знае какво", обясни Василев.