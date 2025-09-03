Бутналият спирачката на дерайлиралия трамвай обвинен, в изпитателния срок на условна присъда е (Видео)

За повреда на трамвай е обвинен мъжът, задържан за дерайлиралата мотриса вчера. Той е бил в изпитателния срок на условната си присъда за кражба от април тази година. Това съобщи зам.-градският прокурор на София Вихър Михайлов.

Той обясни, че двама са били до трамвая. Единият бръкнал през прозореца и бутнал спирачката. Затова трамваят тръгнал. Засега ватманът няма да бъде обвиняван, каза Михайлов. И посочи, че има разпитан пред съдия свидетел. Другият мъж няма да бъде обвиняван, защото не е дръпнал спирачката.

В много кратки срокове се установи, че ватманът е спрял да си купи кафе и е обезопасил трамвая - затворил е вратата, каза шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов. От клип полицията разбрала, че двама мъже опитали да се качат. Не успели и затова през прозорец дръпнали ръчка.

Полицията задържала мъж на 29 г. Той показал чатове, които доказвали вината на негов приятел. Младежът, на 22 години, бил хванат вчера. Бил пиян по време на дърпането на спирачката.