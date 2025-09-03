ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БМВ помете 88-годишна на пешеходна пътека в Асеновград

24 часа Пловдив онлайн

Пешеходна пътека. Снимка: Архив

Водачът отнел предимството на жената

Възрастна жена е в болница, след като била блъсната на пешеходна пътека вчера в Асеновград, съобщават от полицията. Сигналът за произшествието на кръстовището между бул. „България" и ул. „Илинден" е получен около 13,30 ч. По предварителни данни 88-годишната пешеходка била ударена от отнелия й предимството лек автомобил БМВ. 32-годишният шофьор е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

