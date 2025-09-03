205 метра бил кранът, на който се качили 7 деца. Родителите им са глобени, знаели за катеренето

Общо 7 деца са били на крана на сграда в София. Тов съобщи шефът на СДВР Любомир Николов.

Той обясни, че полицаите от 7-о РУ видели децата. Помогнали да ги свалят, а младежите казали, че има още 2 деца там. Затова била викната и полиция. Оказало се, че и други деца се качвали, затова били издирени.

Родителите на всички тийнейджъри са глобени. Някои са знаели за катеренето, но не могли да направят нищо, за да спрат децата си. Младежите не са криминално проявени, искали да се качат за селфита. Охраната не ги видяла, защото се покатерили директно по крана.