54-годишен пиян шофьор не спря на полицейска палка, блъсна се и в ограда край село до Пловдив

Дрегерът отчел около 1,6 промила алкохол в кръвта

54-годишен пиян шофьор се опитал да избегне полицейска проверка, а след това самокатастрофирал край пловдивското село Ягодово, съобщават от МВР.

Около 1.30 часа вчера се наложило автопатрул на участък Садово да последва лек автомобил Мерцедес, чийто водач не реагирал на подадения сигнал за спиране в село Катуница. В Ягодово колата внезапно излязла от пътното платно и се блъснала в оградната мрежа на неизползваем имот. При катастрофата няма пострадали и нанесени сериозни материални щети. Проверката на пристигналия екип от Пето Районно управление установила, че зад волана на автомобила му е 54-годишен жител на село Крумово. Неговата проба с дрегер отчела стойност около 1,6 промила, а мъжът отказал да направи медицинско изследване. Срещу него е образувано бързо производство и личният му автомобил е иззет.